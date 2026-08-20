In der JVA Bremen-Oslebshausen wird gegen 23 Verdächtige ermittelt. Sechs Beschäftigte stehen nach Razzien im Fokus der Staatsanwaltschaft.

Wieder ist es zu einem Bestechungsfall in einem Gefängnis gekommen. Nach jüngsten Fällen in Nordrhein-Westfalen ist nun die JVA Bremen betroffen. Auch in Hamburg hatte die MOPO zuletzt einen mutmaßlichen Bestechungsfall aufgedeckt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 23 Verdächtige, darunter sechs Beschäftigte der Bremer Justizvollzugsanstalt, wie die Ermittler mitteilten. Im Zuge der Ermittlungen sind unter anderem zehn Wohnungen in Bremen und Niedersachsen sowie elf Gefängniszellen in der JVA Bremen-Oslebshausen durchsucht worden.

Ermittlungen auch gegen zehn Häftlinge

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Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die JVA-Mitarbeiter diverse Gegenstände, darunter Kommunikationsgeräte, Lebensmittel und Drogen in die Justizvollzugsanstalt eingeschleust haben. Gefangene sollen die Gegenstände dort weiter verkauft oder verteilt haben. Auch gegen sie wird ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Verdächtigen unter anderem Bestechung und Bestechlichkeit sowie das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Einigen wird Beihilfe zu den Taten vorgeworfen. Für die betroffenen Bediensteten haben die Vorfälle bereits dienstrechtliche Folgen: Hausverbote bis zur Klärung der Vorfälle und Freistellungen vom Dienst.

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Ähnliche Bestechungsfälle in NRW – und Hamburg

Jüngst gab es vergleichbare Fälle in Nordrhein-Westfalen. Anfang Mai gab es eine Razzia in der Anstalt Euskirchen, wo mehrere Bedienstete gegen regelrechte „Bestechungs-Abos“ – also monatsweise Bezahlung – Häftlinge unter anderem vor Kontrollen gewarnt haben sollen. Wenig später wurde ein Fall in der JVA Rheinbach bekannt. Dort wird laut Staatsanwaltschaft gegen fünf männliche und drei weibliche Justizbedienstete sowie aktuelle und ehemalige Inhaftierte ermittelt. Auch in zwei weiteren NRW-Gefängnissen, Siegburg und Willich, kam es zu Durchsuchungen.

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Eine MOPO-Recherche legte vor kurzem die mutmaßliche Beziehung einer Gefängnisabteilungsleiterin mit einem ehemaligen Hamburger „Mongols“-Chef offen. Susanne B. (Name geändert) soll ihm und weiteren Häftlingen unter anderem Sondereinkäufe ermöglicht und vertrauliche Informationen über Mithäftlinge weitergegeben haben.

Justizsenatorin und Opposition fordern Aufklärung

Die Bremer Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) erklärte nach den jüngsten Vorfällen in einer Mitteilung: „Mit aller Kraft müssen wir uns wehrhaft zeigen, wenn Straftäter unsere Beschäftigten angehen und – wie hier – dazu bringen, verbotene Gegenstände in die Justizvollzugsanstalt zu schaffen.“ Darüber hinaus forderte sie eine lückenlose Aufklärung. „Diese ist auch wichtig für die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, die ihren Dienst einwandfrei und pflichtbewusst verrichten.“

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Auch die Opposition in Bremen fordert die Aufklärung. „Die Vorwürfe wiegen schwer. Eine Justizvollzugsanstalt darf kein Umschlagplatz für Drogen, Mobiltelefone und andere verbotene Gegenstände sein – schon gar nicht unter möglicher Mitwirkung eigener Beschäftigter“, sagte Simon Zeimke, justizpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, einer Mitteilung zufolge. (dpa/mp)