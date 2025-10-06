Lebensgefährlicher Promillewert: Polizei stoppt Autofahrer im Norden

Mit unglaublichen 3,85 Promille laut Atemtest hat die Polizei im niedersächsischen Salzgitter einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Blutprobe sei am Samstagabend bei dem 40-Jährigen angeordnet, sein Führerschein sei beschlagnahmt worden, teilte die Behörde mit.

Ein Strafverfahren gegen den betrunkenen Mann wurde eingeleitet. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.

Autofahrer war nicht der Einzige mit hohem Promillewert

Bei einer Kontrolle fiel den Beamten noch ein weiterer Betrunkener auf: Bei einem Radfahrer wurde in der Nacht zum Sonntag ein Atemalkohol von 2,55 Promille festgestellt. Es kam ebenfalls zum Bluttest – und zu einem Strafverfahren. (dpa/mp)