Langes Wochenende im Norden: Hier wird es eng auf den Autobahnen

Das lange Himmelfahrt-Wochenende steht vor der Tür, viele Menschen planen deswegen zumindest kurz zu verreisen oder Ausflüge zu machen. Das dürfte für volle Straßen sorgen, warnt der ADAC.

Besonders eng wird es dabei rund um Hamburg. Zum einen wird der Elbtunnel auf der A7 den Verkehr ausbremsen, aber auch die Bauarbeiten an der Norderelbbrücke auf der A1 dürften für Stau sorgen. Hier ist Tempo 60 vorgeschrieben, Lkw müssen einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Beides lässt durch Rückstau-Effekte voraussichtlich lange Blechlawinen entstehen.

Auf der A23 wird eine Baustelle in Pinneberg den Autofahrern voraussichtlich Stress bereiten. Vor allem jenen, die von den Inseln wieder nach Hause fahren.

Richtung Küste wird es voll

Die Autobahnen A20 und A24 in Mecklenburg-Vorpommern werden laut ADAC zwar etwas voller werden, die küstennahen Straßen und Übergänge zu den Inseln werden im Vergleich allerdings stärker belastet sein.

Wenn man in Schleswig-Holstein an die Küste in Richtung Fehmarn unterwegs ist, sollte man auf der A1 zwischen Eutin und Bad Schwartau in beiden Richtungen etwas mehr Zeit einplanen. Auch hier wird gebaut.

Auf der A7 staut sich voraussichtlich der Verkehr auf der Rader Hochbrücke über den Nordostsee-Kanal. Ebenso wird auf den Straßen in Richtung Küste oder an der Autoverladung nach Sylt viel los sein. Auch an der Grenze zu Dänemark ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Das große Stau-Chaos bleibt aus

Der staureichste Tag des Himmelfahrt-Wochenendes wird der Mittwochnachmittag sein, denn hier trifft der normale Pendlerverkehr auf die startenden Urlauber. Auch am Sonntag sollen die Straßen durch den Rückreiseverkehr voller werden.

Das große Stau-Chaos im Norden wird aber ausbleiben. Hamburg hat bereits Ferien und auch die meisten Schulen in Schleswig-Holstein sind diese Woche geschlossen. Das bedeutet, dass sich der Urlaubsverkehr nicht an einem Tag stauen wird, sondern besser verteilt.

Wer nicht im Verkehr stecken bleiben möchte, sollte möglichst früh am Tag starten. Zudem empfiehlt es sich vor Fahrtantritt auf dem Handy mit einer Navigations-App die Verkehrslage zu checken. (lw)