Einsatz bei Hamburg : Polizist erschießt 20-jährigen Asylbewerber

Stade-Bützfleth -

Am Samstagabend hat in Stade ein Polizist auf einen 20-jährigen Asylbewerber geschossen und ihn tödlich verletzt. Zuvor habe der Mann die Beamten mit einer Hantelstange attackiert, hieß es in der Pressemitteilung. Zunächst hätten die Polizisten ohne Erfolg Pfefferspray eingesetzt. Notarzt und Rettungskräfte konnten den Mann nach der Schussverletzung nicht mehr retten.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19.45 Uhr zu einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft der Straße „In der Kolonie“ in Stade-Bützfleth. Zwei Streifenwagen machten sich auf den Weg. Bei dem Verursacher des Streits soll es sich um den später Verstorbenen gehandelt haben, der der Polizei bereits aus anderen Zusammenhängen bekannt war.

Afghane soll Beamte mit Hantelstange angegriffen haben

Zuerst sprachen die Beamten den Asylbewerber aus Afghanistan durch ein geöffnetes Fenster an, dieser zeigte aber keine Reaktion. Nachdem auch der zweite Streifenwagen eingetroffen war und die Besatzung die Wohnung des Mannes betreten hatte, soll der 20-Jährige eine Hantelstange aus Eisen ergriffen haben und auf die Polizisten losgegangen sein.

Mit Pfefferspray versuchten die Beamten den Angreifer zu stoppen – ohne Erfolg. In der Folge griff einer der Polizisten zur Dienstwaffe und feuerte einen Schuss ab, durch den der Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein sofort alarmierter Notarzt sowie eine Rettungswagenbesetzung konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er erlag seinen Verletzungen. Die anderen fünf Bewohner des Hauses wurden in andere Unterkünfte gebracht.

Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Totschlags wurde von seiten der Staatsanwaltschaft eingeleitet, so Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas zur MOPO. „Dabei wird natürlich ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet sein, ob der Beamte in Notwehr zur Waffe griff“, so Breas weiter.