Wer kennt diesen Mann?: Handtaschenraub geht schief – Täter auf der Flucht

Uelzen -

Zwei Jugendliche hatten in Uelzen vergeblich versucht, eine ältere Dame zu bestehlen. Die Seniorin fiel in Folge des versuchten Raubes hin und verletzte sich. Polizei fahndet nun nach den Tätern.

An der Veerßer Straße hatten die beiden Täter am 23. Juli gegen 17 Uhr versucht, im Vorbeigehen einer älteren Dame die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin hielt die Tasche aber gut fest und konnte das verhindern. Sie fiel jedoch in Folge der Attacke hin und verletzte sich so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

Versuchter Raub in Uelzen: Polizei fahndet mit Phantombild

Mit einem gezeichneten Phantomfoto und Angaben zu den Tätern, fahndet die Polizeiinspektion Lüneburg nun öffentlich. Der Täter auf dem Phantombild soll 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Außerdem war er schlank und sportlich. Er hatte ein rotes T-Shirt an, eine kurze Hose und weiße Sneaker.

Der zweite Jugendliche wird etwa gleichaltrig geschätzt, auch er soll etwa 1,75 Meter groß, schlank und sportlich gewesen sein. Er hatte nach Aussage des Opfers kurze, dunkle Haare.

Polizei Uelzen sucht nach Zeugen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder einen der beiden Täter gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei Uelzen unter der Tel. (0581) 93 02 15 melden.