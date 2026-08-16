Ein Streit in einer Wohnung eskaliert: Ein Mann wird mit einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt

Das Opfer kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. (Symbolfoto) picture alliance / onw-images

In Lüneburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Einer von ihnen wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 4.15 Uhr zu einem Haus am Ilmenaugarten gerufen. Dort hatte eine Anwohnerin einen Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen lebensgefährlich verletzten 46-Jährigen.

Opfer mit Rettungshubschrauber in Kinik

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Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Einsatzort nahmen die Polizisten einen 37-Jährigen fest. Er steht im Verdacht, den 46-Jährigen mit einer Flasche schwer verletzt zu haben. Aufgrund der Tatausführung und der Schwere der Verletzungen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.