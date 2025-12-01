Mann schlägt Bierdose ins Gesicht seiner Ex-Partnerin

Eine Frau soll in Lüneburg von ihrem Ex-Partner angegriffen und geschlagen worden sein. Sie erlitt Verletzungen. Schon zuvor hatte es einen Polizeieinsatz gegeben.

Ein verbaler Streit an der Straße Hinter der Saline eskalierte und mündete am Freitagabend in dem besagten Angriff: Der Mann (35) soll seiner gleichaltrigen Ex-Partnerin dabei ins Gesicht und gegen den Körper geschlagen haben. Außerdem habe er Polizei-Angaben zufolge eine volle Bierdose gegen den Kopf der Frau geschlagen.

Strafverfahren eingeleitet

Zeugen informierten die Polizei, die eingriff, die Personalien der Beteiligten aufnahm und den Rettungsdienst holte. Die Sanitäter behandelten die Frau. Ob sie ins Krankenhaus kam, ist unbekannt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Zuvor hatte es bereits einen Einsatz wegen Streitigkeiten gegeben. Diese konnten zunächst geschlichtet werden. Am Abend brandete der Streit jedoch erneut auf. (dg)