Gerade noch mal gut gegangen: Mann parkt Auto auf Bahngleisen – mit fauler Begründung

Adendorf -

Was für eine wortwörtlich faule Ausrede! Ein Autofahrer in Erbstorf (Kreis Lüneburg) hat am Mittwoch Bahngleise zu seinem Parkplatz umfunktioniert. Die Polizei, die den parkenden Pkw samt Anhänger entdeckte, staunte nicht schlecht.

Gegen 17.15 Uhr haben die Beamten den Falschparker im Bahngleis im Adendorfer Ortsteil Erbstorf parallel zur Erbstorfer Landstraße gefunden. Der 32-jährige Fahrer habe laut Polizeiangaben das Gleis genutzt, um schneller zu einem Grundstück zu gelangen, wo er Sand von seinem Anhänger abladen wollte.

Adendorf: Gefährliches Manöver auf den Bahngleisen

Obwohl der Bahnverkehr auf den Bahngleisen nur sporadisch stattfindet, ist dieses waghalsige Manöver nicht ungefährlich gewesen. Der Fahrer musste seinen Wagen sofort vom Gleis fahren. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet.