Familienhaus im Norden brennt: Ein Mensch stirbt

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Adendorf bei Lüneburg ist ein Mensch gestorben. Noch sind viele Fragen offen.

Nähere Angaben zum Alter oder dem Geschlecht der toten Person machte die Polizei zunächst nicht. Das Feuer wurde bereits gelöscht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Weitere Menschen aus dem Gebäude seien evakuiert worden.

Einige Straßen in dem Bereich des Brandes wurden wegen des Einsatzes am frühen Morgen gesperrt. Die Polizei ermittelt die Brandursache. (dpa)