Er bedrohte eine Verkäuferin mit einem Messer: Polizei fasst Räuber

In Lüneburg hat ein maskierter Mann am Donnerstag eine Verkäuferin ausgeraubt, er floh anschließend mit dem Fahrrad – und schon wurde kurz darauf geschnappt.

Am Donnerstagmittag forderte ein vermummter Mann Geld von einer 73-jährigen Frau, die an ihrem Stand am Kirchweg Spargel und Erdbeeren verkaufte. Er drohte ihr mit einem Messer und erbeutete laut Polizei eine „geringe Menge“ Bargeld. Anschließend verschwand der Täter auf einem Fahrrad.

Zeugen sahen den Verdächtigen auf dem Rad

Unbeobachtet blieb der Vorfall allerdings nicht. Mehrere Zeugen sahen den Täter davonfahren – durch eine sofortige Fahndung konnten die Beamten noch am selben Tag seine Identität feststellen. Nach einem Durchsuchungsbeschluss traf die Polizei den Mann in seiner Wohnung an. Er wurde festgenommen.

Jetzt wird geprüft, ob der polizeibekannte 30-Jährige womöglich an weiteren Raubzügen in den vergangenen Wochen beteiligt war. Am Freitag wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt. (mm)