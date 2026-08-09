Mehrere Pedelecs und Fahrräder werden innerhalb von zwei Tagen aus einem bekannten TV-Hotel im Norden geklaut. Gibt es einen Zusammenhang?

Innerhalb von nur zwei Tagen ist es im aus dem Fernsehen bekannten Lüneburger Hotel Bergström zu mehreren Diebstählen gekommen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Am vergangenen Donnerstagabend schlugen der oder die Täter das erste Mal zu: Wie die Polizei der MOPO bestätigte, verschafften sie sich Zugang zu einem Bereich des Hotelkomplexes, wo unter anderem Fahrräder der Gäste aufbewahrt werden. Insgesamt vier Pedelecs wurden dabei entwendet.

Wie kamen die Täter hinein?

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Nur einen Tag später schlugen möglicherweise sogar dieselben Täter erneut zu. Diesmal klauten sie zwei hochwertige Fahrräder, die eigentlich gegen Diebstahl gesichert waren. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf Freitagabend bis Samstagmorgen ein.

Allein die beiden Fahrräder hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Beamten prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Außerdem wollen sie klären, wie die Täter in den Hotelbereich gelangten und die Beute unbemerkt abtransportieren konnten.

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Hotel ist Kulisse für ARD-Serie „Rote Rosen“

Das Hotel Bergström – vier Sterne, 131 Zimmer und Suiten in historischen Gebäuden wie alten Mühlen und Speichern sowie mehrere Restaurants – ist eine der Hauptkulissen der beliebten ARD-Telenovela „Rote Rosen“. In der Serie heißt das Hotel „Drei Könige“. Regelmäßig pilgern Fans nach Lüneburg, um das Hotel Bergström zu besuchen – manche übernachten sogar dort.