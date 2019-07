Brand in Einfamilienhaus: Feuerwehr rettet Schildkröten aus den Flammen!

Rullstorf -

Ein Einfamilienhaus ist am Freitag in Rullstorf (Lüneburg) in Brand geraten. Dabei entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Mehrere Tiere konnten rechtzeitig von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Hausbesitzer waren zu dem Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Doch sie können sich glücklich schätzen, dass die Feuerwehr schnell handelte und rechtzeitig vier Vögel, zwei Schildkröten und einen Hamster in Sicherheit gebracht haben.

Brand war auf der Terrasse ausgebrochen

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand auf der Terrasse ausgebrochen und griff dann auf die Fassade des Hauses über. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist aktuell noch unbekannt.