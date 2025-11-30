Betrunken: Mann kracht mit Fahrrad beinahe gegen Streifenwagen

In Lüneburg hat die Polizei zwei Männer erwischt, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Einer krachte mit seinem Rad beinahe in ein Streifenwagen, der andere musste sogar ins Gefängnis.

Um 2.13 Uhr in der Nacht zu Samstag fahren zwei Beamte an der Roten Straße Streife, als ihnen ein Radfahrer (36) entgegenkommt. Der Mann sei deutliche Schlangenlinien gefahren, der Polizist musste den Streifenwagen bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der Radler wäre danach trotzdem fast in den Streifenwagen gefahren, so ein Polizeisprecher.

High und keinen Führerschein

Die Beamten kontrollierten den Mann und ließen ihn pusten. Das Ergebnis: 2,59 Promille. Er durfte die Fahrt mit dem Rad nicht fortsetzen, zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Eine halbe Stunde später hielt die Polizei einen 26-jährigen Autofahrer an der Straße In der Marsch an. Schnelltests konnten den Einfluss von THC und Opiaten nachweisen. Die Kontrolle seiner Identität ergab zudem, dass gegen den Mann zwei offene Haftbefehle liefen. Der Polizeisprecher: „Er wurde daher in die JVA gebracht.“ Einen Führerschein hatte der 26-Jährige auch nicht. (dg)