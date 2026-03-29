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Kind auf Laufrad in Lüneburg von Auto erfasst und schwer verletzt

Der Junge auf dem Laufrad wurde von einem Auto erfasst. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Jochen Tack

  • Lüneburg

Auf die Straße gerollt – Kind bei Unfall nahe Hamburg schwer verletzt

Bei einem Unfall ist in Lüneburg ein vierjähriges Kind am Freitagabend schwer verletzt worden. Der Junge war auf seinem Laufrad auf die Straße gerollt und dort von einem Pkw erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr im Hanseviertel. Dort war der Junge mit seinem Laufrad von einem Parkplatz auf die Straße geraten – direkt vor das Auto eines 85-Jährigen.

Lüneburg: Kind schwer verletzt in Klinik

Der Mann konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind frontal. Dabei erlitt der Junge laut Polizei schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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