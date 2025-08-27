Audi-Fahrer kracht in Mauer und flüchtet – ohne Führerschein und auf Drogen

Dieser junge Mann hat sich in nur einer Nacht eine beachtliche Sammlung von Strafverfahren zugelegt: Am frühen Mittwochmorgen verursachte ein 30-Jähriger in Lüneburg einen schweren Unfall – und hatte, wie sich später herausstellte, noch einiges mehr auf dem Kerbholz.

Gegen 2.15 Uhr war der Fahrer eines Audi Q7 auf der Uelzener Straße in Höhe eines Fußgängerüberwegs nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gekracht. Anstatt auf Hilfe zu warten, ließ der Mann das Luxus-SUV (Neupreis ab 80.000 Euro) einfach stehen und rannte davon.

Cannabis und Koks, aber keinen Führerschein

Die Flucht dauerte jedoch nicht lange: Polizeibeamte konnten ihn kurze Zeit später stellen und kontrollieren. Der Lüneburger war unverletzt, stand nach Polizeiangaben aber unter dem Einfluss von THC (Cannabis) und Kokain.

Zudem hatte er keinen Führerschein mehr. Der Schaden am Fahrzeug und der Mauer wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Gegen den 30-Jährigen laufen nun mehrere Strafverfahren. Vorgeworfen werden ihm unter anderem Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (mp)