Kurz vor Festnahme: Autoknacker versucht es mit einem Trick

Er stellte sich schlafend, statt zu fliehen – so hat ein auf frischer Tat ertappter Autoknacker in Bremen reagiert. Erfolg hatte der Mann mit dieser Taktik aber nicht, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Laut Polizei entdeckten eine 51-Jährige und deren 26 Jahre alte Tochter am Mittwochabend einen Mann in ihrem Auto, der dort seelenruhig den Innenraum durchwühlte.

Frauen rufen die Polizei – Autoknacker verriegelt die Türen

Die Frauen riefen die Polizei. Daraufhin verriegelte der Mann die Türen und stellte sich auf der Rückbank schlafend.

Einer vorübergehenden Festnahme konnte sich der Mann so aber nicht entziehen. Die Beamten „weckten“ ihn und begleiteten ihn aus dem Fahrzeug. (dpa/mp)