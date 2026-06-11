Urlaub in Deutschland ist für viele eine günstige Alternative zum Ausland. Doch die Kosten häufen sich. Mit unserem Rechner finden Sie schnell heraus, was auf Sie zukommt.

Urlaub im Ausland ist für viele Hamburger in diesem Jahr kaum noch drin. Flüge, Hotels und Essen sind teurer geworden, der Blick geht deshalb häufiger in Richtung Nord- und Ostsee. Doch ist der Urlaub an der deutschen Küste wirklich günstiger?

Mit der Unterkunft allein ist es nicht getan. In vielen beliebten Küstenorten kommen Kurabgabe, Strandkorb, Parkgebühren, Fähre, Restaurantbesuche, Freizeitangebote und manchmal auch Strandnutzungsgebühren dazu. Aus ein paar Tagen Meerblick kann so schnell ein Urlaub werden, der kaum günstiger ist als eine Reise ins europäische Ausland.

Strandkorb: Bis zu 20 Euro pro Tag

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Los geht's bei den Kosten für einen Strandkorb – früher fast selbstverständlich beim Tag am Meer. Heute ist er ein echter Kostenpunkt. In St. Peter-Ording werden je nach Saison rund 10 bis 12 Euro pro Tag fällig. Auf Norderney kostet der Tageskorb etwa 14 Euro, auf Fehmarn vielerorts 12 bis 14 Euro. In Westerland (Sylt) können es bis zu 16 Euro werden.

An der Ostsee ist der Strandkorb oft teurer als an der Nordsee. In der Lübecker Bucht, etwa in Grömitz oder Scharbeutz, können es je nach Lage sogar bis zu 20 Euro sein. Wer den Korb eine ganze Woche mietet, fährt meist günstiger als mit einzelnen Tagesbuchungen. Die Preise zogen jedoch insgesamt in den vergangenen Jahren an. Die Vermieter verweisen auf höhere Löhne, Transportkosten und teurere Instandhaltung. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage hoch, vor allem in der Hauptsaison.

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Urlaub daheim: Versteckte Kosten an deutschen Küsten

Hinzu kommt in vielen Küstenorten die Kurabgabe. Sie finanziert unter anderem Strandreinigung, Toiletten, Rettungsschwimmer, Promenaden und Veranstaltungen. Für Familien summiert sich das schnell. Auf Norderney zahlen Erwachsene in der Hauptsaison 4,90 Euro pro Nacht, Jugendliche die Hälfte. In Grömitz sind es vier Euro pro Tag, auf Fehmarn 2,30 Euro, in Boltenhagen rund 3 Euro, in St. Peter-Ording in der Hauptsaison 4 Euro pro Tag.

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Vor allem schlägt die Unterkunft zu Buche. Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern zahlt für eine Woche Ostsee in der Hauptsaison schnell 1200 bis 1800 Euro allein für die Unterkunft. Dazu kommen Kurabgabe, rund 80 bis 100 Euro für den Strandkorb, Parken, Einkäufe, Restaurantbesuche und Freizeit. Am Ende kann die Woche locker 2000 Euro oder mehr kosten.

An der Nordsee ist es im Schnitt noch teurer. Trotz niedrigerer Strandkorbpreise gehen Unterkunft, Parken und Gastronomie ebenfalls ins Geld. Hier kostet eine Unterkunft für eine vierköpfige Familie in der Hauptsaison schnell 1400 bis 2200 Euro. Auf Inseln wie Norderney kommt noch die Fähre hinzu. Am Ende kann die Woche locker 2300 bis 3000 Euro kosten.

Wie sieht es preislich bei anderen beliebten Urlaubszielen aus?

Der Vergleich mit beliebten europäischen Reisezielen zeigt: Auch dort wird es in der Hauptsaison teuer. Beispiel Mallorca: Schon Flug und Unterkunft können in der Hauptsaison für vier Personen schnell 2500 bis 4000 Euro kosten. Bei Hotels mit Halbpension oder All-inclusive geht es oft noch weiter nach oben. Auch die Kosten vor Ort muss man bedenken: Transfer, Mietwagen, Ausflüge und Restaurantbesuche summieren sich schnell. So kann eine Woche Mallorca in den Sommerferien schnell 3500 Euro oder mehr kosten. Für einen einwöchigen Griechenland-Urlaub mit der Familie muss man mit 4500 Euro und mehr rechnen.

Ist Urlaub an Nord- und Ostsee also günstiger als im Ausland? Häufig ja, aber nicht automatisch. Die Anreise ist kürzer, Flüge entfallen, und wer gut plant, kann sparen. In beliebten Ferienorten treiben Strandkorb, Kurabgabe, Parken und Alltagsausgaben den Gesamtpreis jedoch deutlich nach oben.

Familien sollten deshalb nicht nur die Unterkunft vergleichen. Wichtig ist auch, ob Kinder von der Kurabgabe befreit sind, ob Gästekarten Rabatte bringen und ob Strandkorb, Parkplatz oder Fahrräder bereits im Preis enthalten sind. Wer außerhalb der Hauptsaison reist, auf zweite Reihe statt Meerblick setzt oder Tagesausflüge statt teurer Freizeitangebote plant, kann den Küstenurlaub deutlich günstiger machen.





Urlaubsrechner – Nord- und Ostsee Urlaubsrechner – das kostet Sommerurlaub an Nord- und Ostsee Hier können Sie eingeben, mit wie vielen Personen Sie wie lange verreisen möchten. Bei einigen Preisen (Kurtaxe, Strandkorb, Parkplatz) haben wir Durchschnittswerte genutzt. Reisende & Aufenthalt Erwachsene − 2 + Kinder − 1 + Aufenthalt (Tage) − 7 + Zusatzleistungen Kurtaxe 4 € / Erw. · 2 € / Kind · pro Tag Strandkorb 15 € pro Tag Parkplatz 10 € pro Tag Eigene Kosten Unterkunft pro Tag gesamt € Eis & Restaurant pro Person pro Tag € Eintritte & Sportgeräte pro Person pro Tag € Kurtaxe 0 € Strandkorb 0 € Parkplatz 0 € Unterkunft 0 € Eis & Restaurant 0 € Eintritte & Sportgeräte 0 € Gesamt 0 €



