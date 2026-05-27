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Bootstouren im Norden – hier im Wendland

Bootstouren im Norden: Gemütlich auf dem Floß über die Elbe und die Alte Jeetzel schippern – das geht nur im Wendland. Oft ist ein Sofa mit an Bord. Foto: MRH

paidHier können Sie im Norden auf Raddampfer, Kahn oder sogar Sofa schippern!

Rund um Hamburg lassen sich Flüsse, Kanäle und Seen mit Schiff, Kahn oder Fähre entdecken. Ob nostalgische Dampferfahrt auf der Elbe, lautloses Gleiten durchs Moor oder Grachten-Feeling wie in Amsterdam: Hier sind die schönsten Bootstouren im Norden. Eine Flussreise ist sogar auf dem Sofa möglich.

Per Kahn durchs Moor

Mit dem Torfkahn geht es auf der Hamme bei Worpswede durch das Teufelsmoor. dpa
Torfkahn
Mit dem Torfkahn geht es auf der Hamme bei Worpswede durch das Teufelsmoor.

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