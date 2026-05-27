Hier können Sie im Norden auf Raddampfer, Kahn oder sogar Sofa schippern!
Rund um Hamburg lassen sich Flüsse, Kanäle und Seen mit Schiff, Kahn oder Fähre entdecken. Ob nostalgische Dampferfahrt auf der Elbe, lautloses Gleiten durchs Moor oder Grachten-Feeling wie in Amsterdam: Hier sind die schönsten Bootstouren im Norden. Eine Flussreise ist sogar auf dem Sofa möglich.
Per Kahn durchs Moor
Mit dem Torfkahn geht es auf der Hamme bei Worpswede durch das Teufelsmoor. dpa
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