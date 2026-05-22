Lebensgefährliche Kuh-Attacke – Polizei schießt Rettungshubschrauber den Weg frei

Schwerer Arbeitsunfall in Sprakebüll (Kreis Nordfriesland): Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes ist am Donnerstagmittag von einer Mutterkuh attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf einer Koppel, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach konnten sich die Rettungskräfte nach der Attacke dem Verletzten zunächst nicht einmal nähern, weil das Tier so aggressiv gewesen sei.

Arbeitsunfall: Kuh wurde erschossen

Die Kuh habe mehrfach den Kopf gesenkt und wiederholt mit den Hufen auf dem Boden gescharrt. Auch die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph Europa 5“ teilte über Funk mit, dass eine Landung nicht möglich sei, solange sich das Tier weiter auf dem Feld befinde.

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„Zur Gefahrenabwehr und zur Ermöglichung der medizinischen Versorgung musste die Kuh durch Einsatzkräfte der Polizeistation Leck erlegt werden”, so die Polizei.

Erst danach konnten die Rettungskräfte den 22-Jährigen versorgen und bergen. Anschließend flog der Rettungshubschrauber ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen nach Hamburg. (mp)