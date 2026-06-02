Pfandflaschen als Lose? Dafür setzt sich Kubicki ein

Pfandflaschen abgeben, gewinnen und gleichzeitig Gutes tun: Ein in Norwegen erfolgreiches Modell soll auch nach Deutschland kommen. Wer sein Pfand spendet, erhält statt einer Auszahlung die Chance auf einen Gewinn, während ein Teil der Einnahmen an gemeinnützige Organisationen fließt. Unterstützt wird die Idee unter anderem von FDP-Chef Wolfgang Kubicki.

Pfandflaschen landen normalerweise im Automaten – und das Geld anschließend im Portemonnaie. Doch was wäre, wenn der Pfandbon stattdessen zum Lotterielos würde? Genau dieses Konzept steckt hinter der Pfandlotterie. Das Modell verbindet Recycling, Glücksspiel und gemeinnützige Zwecke und wird bereits seit Jahren erfolgreich in Norwegen eingesetzt.

Die Pfandflaschen-Lotterie: Glücksspiel bei dem jeder profitiert?

Die Idee dahinter ist einfach: Wer eine Pfandflasche zurückgibt, kann sich den Betrag auszahlen lassen oder ihn direkt in ein Los umwandeln. Ein Teil der Einnahmen fließt an wohltätige Organisationen, insbesondere an das Rote Kreuz. Nach Angaben der Betreiber wurden in Norwegen auf diese Weise bereits mehr als 100 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte ausgeschüttet.

Die Initiatoren wollen das Konzept nun auch in Deutschland etablieren. Dafür setzen sie auf eine bundesweite Zulassung, damit die Pfandlotterie nicht nur an einzelnen Standorten, sondern flächendeckend angeboten werden kann.

Kubicki: „Die Deutsche Pfandlotterie ist gemeinnützig, nicht gewinnorientiert“

Prominente Unterstützung erhält das Projekt von Wolfgang Kubicki. Der neue FDP-Bundesvorsitzende ist seit Mai 2025 ehrenamtlicher Geschäftsführer der Deutschen Pfandlotterie. Nach Informationen der „Zeit“ hält er zudem vier Prozent der Gesellschaftsanteile. Recherchen der „Zeit“ und von abgeordnetenwatch.de zeigen außerdem, dass es im Kontext des Projektes mehrfach Kontakte zum schleswig-holsteinischen Innenministerium gab.

Kritiker sehen die Verbindung von Glücksspiel und politischem Einfluss skeptisch. Kubicki weist die Vorwürfe zurück. Gegenüber der „Zeit“ betonte er: „Die Deutsche Pfandlotterie ist gemeinnützig, nicht gewinnorientiert.“ Seine Tätigkeit sei ehrenamtlich, ein Gehalt oder Gewinnausschüttungen erhalte er nicht.

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Ob das Modell künftig auch an deutschen Pfandautomaten zum Einsatz kommt, ist bislang offen. Die Initiatoren hoffen jedoch darauf, den norwegischen Erfolg auf den deutschen Markt übertragen zu können.