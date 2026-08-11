Wegen eines vermeintlichen Krokodils rücken im Kreis Schleswig-Flensburg Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort machten die Einsatzkräfte eine kuriose Entdeckung.

Ein vermeintliches Krokodil hat in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) in der Nähe vom Schlossteich einen Einsatz für Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Passanten meldeten den Beamten am Montagabend die Sichtung des Tieres, wie die Polizei mitteilte.

Auch übermittelte Fotos, die in der Dämmerung und aus einiger Entfernung aufgenommen wurden, ließen den Verdacht nach Polizeiangaben zunächst nicht völlig abwegig erscheinen. Bei näherer Betrachtung vor Ort entpuppte sich der vermeintliche Fund jedoch als täuschend echt aussehender Kaiman aus Kunststoff. (dpa/mp)