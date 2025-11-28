Kein Geld für die Angestellten, Patienten standen vor verschlossenen Türen: Mehr als ein Jahr lang sorgte die finanzielle Krise der Krebspraxis am Langenharmer Weg in Norderstedt für eine Versorgungsnotlage. Tausende von Patienten mussten sich andere Ärzte suchen, viele verzweifelten. Jetzt gibt es Entspannung: Ein Hamburger Arzt hat am Montag vor Ort eine neue Praxis eröffnet – und einen Teil der Angestellten übernommen.

















