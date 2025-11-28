mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die neue Krebspraxis in Norderstedt am der Ohechaussee

Die neue Krebspraxis in Norderstedt am der Ohechaussee Foto: Florian Quandt

  • Norderstedt

paidNach Drama um Krebspraxis: Hamburger Arzt übernimmt

Kein Geld für die Angestellten, Patienten standen vor verschlossenen Türen: Mehr als ein Jahr lang sorgte die finanzielle Krise der Krebspraxis am Langenharmer Weg in Norderstedt für eine Versorgungsnotlage. Tausende von Patienten mussten sich andere Ärzte suchen, viele verzweifelten. Jetzt gibt es Entspannung: Ein Hamburger Arzt hat am Montag vor Ort eine neue Praxis eröffnet – und einen Teil der Angestellten übernommen.








Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test