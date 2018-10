Beim Überholvorgang verunglückt: Motorradfahrer bei Elmenhorst schwer verletzt

Elmenhorst -

Eine Fehleinschätzung reichte aus und es kam zum Unfall. Auf der Bundesstraße 75 bei Elmenhorst (Kreis Stormarn) kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Zusammenstoß. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem abbiegenden Auto und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Laut Angaben der Polizei hatte der Biker gerade zum Überholen des VW Caddys, der vor ihm unterwegs gewesen ist, an der Kreuzung zur Straße Zum Mühlengrund angesetzt. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen wohl, dass die Autofahrerin nach links abbiegen wollte. So krachte er mit voller Wucht in die Fahrerseite des Volkswagens.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, erlitt der Motorradfahrer dabei schwere Kopfverletzungen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des Caddy wurde leicht verletzt.