Junge Mutter auf A7 gestorben: Peugeot-Fahrer (72) mit Handy am Steuer freigesprochen!

Was für ein furchtbares Drama: Eine junge Mutter (†34) ist mit ihrem acht Monate alten Sohn auf der A7 unterwegs, als ihr Auto von einem Peugeot gerammt wird. Sie wird schwer verletzt, stirbt wenig später im Krankenhaus. Am Dienstag wurde der Unfallverursacher (72) erneut freigesprochen, obwohl er mit dem Handy am Steuer gefahren sein soll.



Zu der tödlichen Kollision kam es im Januar 2017 bei Bad Bramstedt, als der Angeklagte bei Tempo 120 seinen Peugeot nach einem Überholmanöver zurück auf die rechte Spur lenkte. Gleichzeitig wechselte die junge Mutter mit ihrem VW-Polo mit rund 60 km/h vom Standstreifen zurück auf die Fahrbahn. Die 34-Jährige starb, ihr acht Monate alter Sohn überlebte mit leichteren Verletzungen.



Trotz Handy: War der Unfall unvermeidbar?

Auch in der Berufungsverhandlung sprach das Kieler Landgericht am Dienstag den inzwischen 72-jährigen Autofahrer vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei.



Es sei nach Unfallgutachten und der Anhörung von Zeugen nicht auszuschließen, dass der Unfall – unabhängig von einer möglichen Handynutzung – unvermeidbar gewesen sei, begründeten die Richter ihre Entscheidung.



Es wird bereits zum zweiten Mal verhandelt

Bereits das Amtsgericht Neumünster als erste Instanz kam vor rund einem Jahr zum gleichen Schluss. Die Reaktionszeit sei zu kurz gewesen. Staatsanwaltschaft und der Witwer als Nebenkläger gingen dagegen davon aus, dass die Handynutzung zu dem Unfall geführt hatte. Sie hatten Berufung eingelegt und beantragten erneut, den Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zu verurteilen.



Die Vollstreckung sollte für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt und 5000 Euro als Schmerzensgeld gezahlt werden. Außerdem sollte der Führerschein entzogen und erst nach einer eine Sperre von einem Jahr erneut beantragt werden dürfen. Der Verteidiger plädierte wieder auf Freispruch – mit Erfolg.