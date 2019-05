Grusel-Fund in Norderstedt: Frau und Hund erschossen? Verdächtiger liegt tot im Gebüsch

Landkreis Stade -

Die junge Frau erschien am Sonnabend nicht wie gewohnt zur Arbeit. Als die Beamten mit Hilfe der Feuerwehr die Tür ihres Hauses in Wischhafen öffneten, fanden sie ihre Leiche. Am heutigen Montag, zwei Tage nach der Tat, ist nun die Leiche ihres dringend tatverdächtigen Ex-Ehemanns gefunden worden.

Die 31-Jährige wurde tot aufgefunden. hfr Foto:

Bäckereifachverkäuferin Katrin B. (31) galt als zuverlässig. Darum machten sich die Kolleginnen auch Sorgen, als sie am Sonnabend nicht zur Arbeit kam. Polizeibeamte fanden sie in ihrem Haus am Hollerdeich tot auf. Neben der Frau lag ihre Schäferhündin, ebenfalls tot.



Der Verdacht fiel auf ihren Ex-Mann Jens B. (52), der in einem schwarzen Dodge Journey geflüchtet sein soll. Die Polizei gab eine Fahndung nach ihm heraus und warnte, dass er möglicherweise bewaffnet sein könnte.



Verdächtiger Ex-Mann wird tot in Norderstedt gefunden

Am heutigen Montag hat ein Spaziergänger in Norderstedt seine Leiche gefunden. Als er mit seinem Hund gegen 9 Uhr unterwegs war, entdeckte er den toten Mann in einem Gebüsch.



Um 14.30 Uhr stellte sich dann heraus: Bei der Leiche handelt es sich um den gesuchten Jens B. Offenbar hat er sich das Leben genommen.

Nach dem schwarzen Dodge des Mannes mit dem Kennzeichen PI-KJ 2112 wird weiter gesucht, er wurde bislang nicht gefunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Stader Polizeiinspektion unter Tel. 04141/102215 zu melden.