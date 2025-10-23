Unbekannte schlugen am Wochenende in Pinnebergs Innenstadt die Scheiben zahlreicher Autos ein, auch mehrere Fensterscheiben wurden zertrümmert. Bei der Auswahl ihrer Tatwerkzeuge waren die Täter wenig zimperlich.

Zwischen Freitag, 17. Oktober, und Sonntag, 19. Oktober, haben bislang unbekannte Täter im Innenstadtgebiet von Pinneberg eine Serie von Sachbeschädigungen begangen. Bei den Taten wurden laut Polizei auch neun Autos beschädigt.