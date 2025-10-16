Das Kohlekraftwerk Wedel läuft noch bis mindestens Ende 2026. Anwohner und die Bürgerinitiative sind sauer – auch wegen neuerlicher Partikelausstöße aus dem Kraftwerk. Der Kreis Pinneberger Landtagsabgeordnete Martin Balasus (CDU) sieht die Schuld bei der Hamburger Politik. Eigentlich war die Schließung des Kraftwerks bereits für 2013 angepeilt. Nun wird die längere Laufzeit mit Problemen beim Bau einer Gas- und Dampfturbinenanlage begründet.





