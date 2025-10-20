Video mit Katharina Fegebank: Grüne werfen CDU-Mann „Bodyshaming” vor – der reagiert

Ein Instagram-Reel von CDU-Politiker Martin Balasus sorgt für mächtig Wirbel in der Wedeler Politik: Die Grünen werfen dem Landtagsabgeordneten für den Kreis Pinneberg unter anderem Bodyshaming und Populismus vor. Aber auch inhaltlich üben sie harsche Kritik.

Das Wedeler Kohlekraftwerk befeuert weiterhin die Debatten: In einem Video im Sendung-mit-der-Maus-Stil hatte der hiesige Landtagsabgeordnete Martin Balasus (CDU) die Hamburger Politik für die Laufzeitverlängerung des Uralt-Kraftwerks verantwortlich gemacht. Die Wedeler Grünen erheben nun Vorwürfe gegen den CDU-Politiker aus dem Kreis Pinneberg – unter anderem werfen sie ihm Bodyshaming vor. Auf Anfrage reagierte Balasus wiederum mit einem Gegenangriff.

Kraftwerk Wedel soll Ende 2026 abgeschaltet werden – Balasus kritisiert Hamburg

Worum geht es eigentlich? Das Kohlekraftwerk Wedel liefert Wärme nach Hamburg. Betrieben wird es von den Hamburger Energiewerken. Diese verlängerten jüngst die Laufzeit des Kraftwerks erneut bis Ende 2026. Eigentlich war zuletzt eine Abschaltung im Frühjahr angekündigt worden. Dann sollte der neue Hamburger Energiepark Hafen an der Dradenau in Betrieb genommen werden. Bauliche Verzögerungen halten das Mammutprojekt allerdings auf.

Nachdem auch noch ein Partikelausstoß aus dem Kraftwerk Anwohner zusätzlich verärgert hatte, wandte sich Balasus an die Öffentlichkeit: „Das ist das Kohlekraftwerk Wedel. Es ist uralt, verpestet seit Jahren die Luft in Schleswig-Holstein. Aber macht dafür viele Wohnungen in Hamburg schön warm“, sagt Balasus in einem Social-Media-Video, das zuerst am 12. Oktober hochgeladen wurde und nach zwischenzeitlicher Löschung seit Mittwoch, 15. Oktober, wieder – ohne die Copyright-geschützte Maus – zu sehen ist.

Umweltsenatorin Katharina Fegebank in unschmeichelhafter Pose zu sehen

Weiterhin zu sehen ist eine Szene, die von der stellvertretenden Wedeler Grünen-Fraktionsvorsitzenden Petra Kärgel als „Bodyshaming“ bezeichnet wurde: „Das sind der Peter und die Katharina“, sagt Balasus kommentierend zum Videos. Zu sehen ist Hamburgs regierender Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) – ersterer im Anzug, Fegebank jedoch kauend und offenbar in einem Auto sitzend.

Eine wenig schmeichelhafte Darstellung, wie Kärgel bei der Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Wedel am Donnerstagabend, 16. Oktober, rügte. „Das ist ein Film, der gegenüber der stellvertretenden Bürgermeisterin mindestens despektierlich ist.“

Kärgels störte sich allerdings nicht allein an der Darstellung ihrer Parteikollegin: „Als Vorsitzende des Wedeler Umweltausschusses erwarte ich von einem Landtagsabgeordneten, dass er fähig ist, konstruktive Kritik zu üben und sich bemüht, im Sinne des Kreises Pinneberg ein gutes Gesprächsverhältnis zu Bürgermeister Tschentscher sowie Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Katharina Fegebank zu pflegen.“

Stadt Wedel wünscht sich Nutzung der Kraftwerks-Fläche für erneuerbare Energien

Schließlich habe, wie Kärgel betonte, die Stadt Wedel „großes Interesse daran“, nach der Abschaltung des Kohlekraftwerks hinsichtlich des weiteren Vorgehens „mit im Boot zu sein“. Die Planungen für eine Nachnutzung des unmittelbar an der Hamburger Stadtgrenze gelegenen Kraftwerksgeländes laufen – die Stadt Wedel wünscht sich dort eine Erzeugung von erneuerbaren Energien. „Daran scheint Herr Balasus leider keinerlei Interesse zu haben, ganz im Gegenteil, denn er legt es auf einen Dissens mit der Hamburger Regierung sowie mit Hamburg Energie an“, so Kärgel, die Balasus Populismus vorwirft. Der Beitrag sei ein „Querschuss“.

CDU-Vertreter im Ausschuss gaben an, das Video nicht gesehen zu haben. „Es handelt sich aber doch nur um einen anderen Weg der Kommunikation – ein Schlagabtausch auf verschiedenen Ebenen ist nötig. Wir haben es ja anders versucht und damit keinen Erfolg gehabt“, gab Ausschuss-Mitglied Janik Schernikau zu bedenken.

Martin Balasus reagiert – und schießt zurück

Martin Balasus bezog auf Anfrage unserer Redaktion klar Position zu den Vorwürfen der Grünen – und bekräftigte seine Kritik an der Hamburger Politik: „Politische Kritik sollte nicht gleich als ‚Querschuss‘ gewertet werden. Sie ist notwendige Voraussetzung, um etwas in der Sache zu erreichen. Natürlich sind Gespräche mit Hamburg wichtig, aber manchmal bedarf es auch des öffentlichen Drucks, um voranzukommen. Schade, dass die Grünen hier auf Kuschelkurs sind.“

Zu den Bodyshaming-Vorwürfen wiegelte Balasus ab: „Das Kaugummikauen der zuständigen Senatorin verdeutlicht ihre politische Untätigkeit in der Sache. Nicht mehr, nicht weniger." Die Reaktion der Grünen in Wedel „verwundert mich nicht – sie scheinen sich massiv an der berechtigten inhaltlichen Kritik am Hamburger Senat zu stören und eröffnen deshalb ‚Nebenkriegsschauplätze'. Ich spreche lieber über Inhalte", so der CDU-Politiker.