Spektakuläre Kran-Rettung im Norden: Hier wird ein Pferd aus einem Graben gehoben

Außergewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Rellingen (Kreis Pinneberg). Hier ist am Sonntagnachmittag ein Pferd in einen Graben geraten und musste mit einem Kran gerettet werden. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, war der 35 Jahre alte Wallach gegen 16.36 Uhr auf einem Weg zwischen dem Ellerbeker Weg und dem Papenkamp in den Seitengraben gestürzt.

Demnach rutschte das Tier seitlich ab und blieb mit dem Kopf voran im Graben liegen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll das Pferd nicht geritten, sondern geführt worden sein.

Nach Reporterangaben betäubte eine Tierärztin das Tier, um eine sichere Bergung zu ermöglichen. Anschließend wurde das Pferd mit einem Fahrzeug der Feuerwehr, das über eine Kranvorrichtung verfügt, aus dem Graben gehoben und auf einem nahegelegenen Reitplatz abgesetzt.

Auch am Samstag war die Feuerwehr mit einem Kran im Einsatz, um ein Pferd zu retten. In Wohltorf war ein Trakehner durch eine marode Holzbrücke gestürzt und hatte sich dabei den rechten Hinterlauf verletzt. (mp)