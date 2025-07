Tragödie bei Hamburg: Metalltor kippt um – Kind stirbt

Schweres Unglück in Pinneberg bei Hamburg: An der Schauenburgerstraße ist am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Metall-Rolltor eines Grundstücks umgekippt.

Dabei wurde ein Kind lebensgefährlich verletzt und starb laut einem Reporter vor Ort noch an der Unfallstelle. Auch die Mutter soll Verletzungen davongetragen haben. Die Polizei sprach gegenüber der MOPO von insgesamt drei Verletzten.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Großaufgebot von Helfern ist aktuell an der Einsatzstelle. Die Schauenburgerstraße ist derzeit abgesperrt.