Polizei kontrolliert Rocker nach Treffen bei Hamburg – und wird fündig

Anlässlich eines Treffens eines berüchtigten Motorradclubs hat die Polizei am Samstag in Pinneberg eine Kontrolle durchgeführt. Dabei wurden Messer sichergestellt und verbotene Insignien beschlagnahmt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sie Kenntnis über eine Veranstaltung eines Motorradclubs in der Pinneberger Innenstadt erlangt. Aus diesem Grund wurde von 16 Uhr nachmittags bis 22 Uhr abends eine Kontrollstelle an der Ellmshorner Straße eingerichtet.

Rocker kontrolliert – Messer sichergestellt

Das Ziel war es, eine Null-Toleranz-Linie zu fahren und Machtdemonstrationen sowie Verstöße gegen die Rechtsordnung zu unterbinden. Dazu wurden mehrere Fahrzeuge angehalten und die Insassen kontrolliert. Dabei wurden Messer gefunden und sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse auf offener Straße: Mann schleppt sich schwer verletzt nach Hause

Laut einem Sprecher wurden gegen einige Personen Platzverweise erteilt. Zudem wurden mehrere Gegenstände eingezogen, die dem Insignienverbot unterliegen.