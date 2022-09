25-Jährige nach Barbesuch verletzt gefunden: Wurde sie Opfer eines Sexualverbrechens?

Eine verletzte junge Frau und Erinnerungslücken nach einem Barbesuch in Pinneberg: Passanten hatten die 26-Jährige am Abend des 10. September hilflos aufgefunden. Die Kripo ermittelt seit gut zwei Wochen in dem Fall und sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, habe eine 25-Jährige in der Nacht vom 9. auf den 10. September in der Pinneberger Bar „Alo’s“ am Fahltskamp gefeiert. In den frühen Morgenstunden sei ihr übel geworden. Laut Zeugen sei die Frau alkoholisiert gewesen und zusammen mit zwei bislang unbekannten Männern in ein Auto gestiegen.

Pinneberg: Frau liegt mit mehreren Blutergüssen am Boden

Rund 15 Stunden später entdeckten Passanten die Frau hilflos auf dem Boden liegend und benommen am Gewerbering Ecke Seemoorweg in Halstenbek (Kreis Pinneberg), knapp sieben Kilometer von der Bar entfernt. Ein Rettungswagen brachte sie in die Klinik. Hier wurden zahlreiche Blutergüsse festgestellt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die 25-Jährige Opfer eines Sexualdeliktes geworden ist.

Wie die MOPO erfuhr, soll die Frau Erinnerungslücken für die Zeit zwischen dem Verlassen der Bar und dem späteren Auffinden haben. Es wird geprüft, ob ihr K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Männer und das Auto geben können. Auch Besucher der Bar, die sich dort zwischen 22 und 4 Uhr aufgehalten haben, werden gebeten sich unter Tel. (041019 2020) zu melden.