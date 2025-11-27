Schüsse bei Hamburg: Mann lebensgefährlich verletzt – Polizei sichert Krankenhaus

In Pinneberg ist es am Mittwochabend zu einer schweren Straftat gekommen. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort musste die Polizei dann ebenfalls mit einem Großaufgebot auffahren.

Die Tat ereignete sich auf der Straße Dingstätte in Pinneberg. Ein Mann wurde offenbar durch Schüsse lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Sofort eilten schwer bewaffnete Polizisten zum Einsatzort.

Schüsse in Pinneberg: Polizei sichert Krankenhaus

Zahlreiche Beamte mussten sich dann vor dem Krankenhaus postieren, in das das Opfer gebracht wurde. Denn dort hatten sich Angehörige vor dem Eingang des Klinikums versammelt und wollten zu dem Verletzten.

Durch die schnelle Polizeipräsenz konnte dies verhindert werden. Der Haupteingang wird nach wie vor von einem Großaufgebot von bewaffneten Polizisten bewacht. (mp/rei)