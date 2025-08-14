Mann bedroht Restaurant-Angestellte mit Waffe – Großeinsatz bei Hamburg

Eine Bedrohungslage vor einem Restaurant in Pinneberg hat am Mittwochabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte dort zwei Angestellte mit einer Waffe bedroht. Er wurde später festgenommen.

Zu dem Einsatz kam es gegen 21.40 Uhr vor dem griechischen Restaurant „Kronos“ an der Oeltingallee. Laut Polizei hatten sich dort zwei Angestellte im Außenbereich aufgehalten, als sie plötzlich von einem Mann angesprochen wurden.

Dabei soll der Mann mit einer Pistole auf die Angestellten gezielt haben. Kurz darauf verschwand er wieder.

Waffe, Munition und Schalldämpfer sichergestellt

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten an und fahndeten nach dem Täter. Wenig später wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, eine Waffe hatte er aber nicht dabei.

Die Beamten hatten jedoch Hinweise darauf, dass sich der Festgenommene zuvor in einer Wohnung an der Richard-Köhn-Straße aufgehalten habe. Dort fanden die Polizisten dann eine Schreckschusspistole, dazu Munition und einen Schalldämpfer.

Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und illegalen Besitzes einer Schreckschusswaffe eingeleitet.