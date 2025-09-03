mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Beginn der Heizsaison beginnt häufig mit lauten Knall – Verpuffungen lösen Feuerwehreinsätze aus

Seit Montag nahmen die Feuerwehreinsätze wegen Verpuffungen in Heizungen wieder zu. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Quickborn

paidHeizsaison beginnt mit einem Knall – darum nehmen Feuerwehreinsätze zu

Für viele Hausbesitzer beginnt schon jetzt die Heizsaison. Und häufig startet sie mit einem lauten Knall, wenn die Heizung nach den Sommermonaten wieder in Betrieb genommen wird. Rauch steigt auf, die Feuerwehr wird alarmiert. Häufig enden solche Verpuffungen glimpflich. Es gibt aber auch Fälle, bei denen es zu schweren Gebäudeschäden kommt – etwa am Dienstagmorgen in Quickborn bei Hamburg.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test