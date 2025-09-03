Für viele Hausbesitzer beginnt schon jetzt die Heizsaison. Und häufig startet sie mit einem lauten Knall, wenn die Heizung nach den Sommermonaten wieder in Betrieb genommen wird. Rauch steigt auf, die Feuerwehr wird alarmiert. Häufig enden solche Verpuffungen glimpflich. Es gibt aber auch Fälle, bei denen es zu schweren Gebäudeschäden kommt – etwa am Dienstagmorgen in Quickborn bei Hamburg.





