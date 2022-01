Ein Tötungsdelikt im Kreis Pinneberg beschäftigt seit Dienstag Nachmittag die Kriminalpolizei. In einem Wohnhaus in Tornesch hat ein Mann seine Lebensgefährtin erstochen. Er verständigte die Polizei und nahm sich dann das Leben.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion in Itzehoe der MOPO bestätigte, hatte sich gegen 14.30 Uhr ein Mann (59) über den Notruf bei der Polizei gemeldet. Er gab an, seine Lebensgefährtin (57) in dem gemeinsamen Haus in der Straße Prinzenmoor getötet zu haben.

Weiter gab der Mann an, das er sich nun auf den Gleisen einer nahegelegenen Bahnstrecke befände – und ein Zug herannahen würde. Dann riss das Gespräch ab.

Bei Hamburg: Mann gesteht, Frau getötet zu haben

An beiden Orten machten die Beamten schreckliche Entdeckungen. In dem Haus fanden sie eine blutüberströmte Frau. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Laut einer Polizeisprecherin wurde die Frau mit Messerstichen getötet.

Auch am vom Anrufer angegeben Ort bei den Bahngleisen am Koppeldamm fand man einen Toten. Es handelte sich dabei um den 59-Jährigen Anrufer. Er war von einer Bahn überrollt worden. Die Strecke wurde gesperrt.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de

Laut der Polizeisprecherin wurden Ermittlungen aufgenommen um die Hintergründe der Tat zu klären. Im Haus sicherten Beamte der Mordkommission bis in die Abendstunden Spuren. Auch einen vor dem Haus stehenden weißen VW Golf untersuchten die Ermittler. Nachbarn berichten der MOPO, dass das Paar sich häufig lautstark gestritten hätte.