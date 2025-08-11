mopo plus logo
Ein Pferd und Karottenstücke mit Nadeln

Ein Pferd wurde mit nadelgespickten Karotten verletzt. (Symbolbild) Foto: PICTURE ALLIANCE / ZOONAR | CHRISTIAN DECOUT/Polizeidirektion Bad Segeberg 

  • Wedel

Fieser Pferdehasser spickt Karotten mit 4-Zentimeter-Nadeln – Polizei sucht Zeugen

In Wedel (Landkreis Pinneberg) wurde ein Pferd mit präparierten Karotten verletzt. In den Möhrenstückchen steckten rund vier Zentimeter lange Nadeln. Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach dem fiesen Pferdehasser.

Am Freitagabend wurde das Pferd im Bereich Fährenkamp/Sandbargmoorweg am Mund verletzt. Ein Unbekannter hatte mehrere Karottenstücke ausgelegt, in denen Stecknadeln steckten.

In der Zunge des Pferdes steckte eine Nadel

Die Besitzerin bemerkte am Abend gegen 20 Uhr, dass ihr Pferd anders kaut. Sie rief eine Tierärztin, die das Pferd sedierte und dann feststellte, dass in der Zunge des Tieres eine mehr als vier Zentimeter lange Nadel steckte.

Beim anschließenden Absuchen der Weide wurden insgesamt sechs präparierte Karottenstücke gefunden. Die Polizei sicherte die Köder und ermittelt jetzt wegen Tierquälerei. Jeder, der diesbezüglich etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04121-4092 zu melden. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

