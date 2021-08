Brand bei Hamburg: Kinder schreien in Feuerwohnung um Hilfe

Pinneberg –

Rettung in höchster Not: Die Feuerwehr hat bei einem Einsatz am Mittwoch in Pinneberg zwei Kinder aus einer brennenden Wohnung gerettet. Das Feuer breitete sich gegen 11 Uhr im Obergeschoss aus und blockierte dabei alle Fluchtwege.

Nach Angaben der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Zwei Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren riefen dort um Hilfe. Das Treppenhaus war vollständig verqualmt und unpassierbar.

Feuer im Norden: Kinder über Drehleiter aus Wohnung gerettet

Über eine Drehleiter brachten die Helfer die Kinder in Sicherheit. Die Feuerwehr rettete zudem eine ältere, gehbehinderte Frau mit einer sogenannten Fluchthaube aus dem Erdgeschoss.

Bei den drei Geretteten wurde eine leichte Rauchgasvergiftung festgestellt. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. (dpa/maw)