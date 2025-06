Radfahrer entdeckt meterlanges Reptil in Bach bei Hamburg

Ungewöhnlicher Einsatz am Sonntagabend für die Feuerwehr in Quickborn (Kreis Pinneberg): Ein Fahrradfahrer hatte in dem Bach Gronau eine gelbe Anakonda entdeckt.

Gegen 16.30 Uhr ging die Meldung bei der Feuerwehr ein. Sofort rückte sie zur Feldbehnstraße aus. Vor Ort fanden sie tatsächlich eine Anakonda vor. Die exotische Würgeschlange ist etwa 2,5 Meter lang, berichtete die Feuerwehr. Wie lange die Schlange schon in dem Bach war, ist unbekannt.

Hoher Wahrscheinlichkeit nach wurde sie illegal ausgesetzt. Ein privater Reptilienspezialist konnte nach mehreren Stunden ausgemacht und organisiert werden.

Mithilfe von Reptilienwerkzeugen hoben die Einsatzkräfte das Tier vom Wasser aus in einen Karton. Anschließend kam die in Südamerika beheimatete Boa in die Wildtierauffangstation nach Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Nach Aussage des Spezialisten habe für die Öffentlichkeit keine große Gefahr bestanden, da die Schlange dafür noch recht klein war. Nach etwa vier Stunden war der Einsatz der Helfer beendet. Für die Feuerwehr war es der erste Fall mit einer Schlange dieser Art.