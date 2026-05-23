Flucht vor der Polizei endet an der Oberleitung – Lebensgefahr!

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Mensch im Bereich Pinneberg am Samstagmorgen eine Oberleitung berührt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sei er dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.



Bundes- und Landespolizei waren zuvor gegen 9.50 Uhr wegen eines Menschen im Gleisbereich zum Bahnhof Pinneberg alarmiert worden. Beim Eintreffen der Beamten sei der Mensch geflohen und beim Klettern gegen die mit 15.000 Volt geladene Stromversorgung geraten. Warum er sich auf den Schienen befand, ist derzeit noch unklar. Die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben zum Verletzten.



Streckensperrung zwischen Pinneberg und Hamburg



Der Vorfall sorgte am Vormittag für Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Pinneberg und Hamburg. Die Bundespolizei ließ die Strecke zwischenzeitlich sperren. Betroffen waren unter anderem die Linien RB60, RB 61 und RB 70 des Anbieters Nordbahn, teilte das Unternehmen mit. Mittlerweile wurde die Sperrung aufgehoben. Dennoch könne es weiterhin zu Folgeverspätungen kommen, hieß es. (dpa/mp)