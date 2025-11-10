Auto kracht gegen fahrende AKN – Mann schwer verletzt

In Klein Offenseth-Sparrieshoop ist am Montagabend ein Auto mit einer fahrenden AKN zusammengestoßen. Gegen 18.45 Uhr passierte der Unfall beim Abbiegen an einem unbeschrankten Bahnübergang.

In dem Wagen saßen zwei Männer, einer von ihnen wurde schwer, der zweite nur leicht verletzt. Nach Angaben eines Reporters vor Ort erlitt der Zugführer einen Schock, die Fahrgäste in der AKN blieben unverletzt.

Auto kracht gegen AKN: viele Verletzte befürchtet

Zunächst waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort, weil viele Verletzte und eine komplizierte Rettung befürchtet wurden, so ein Feuerwehrsprecher. Alle Unfallbeteiligten konnten sich jedoch eigenständig aus Auto und Zug befreien.

Die Warnleuchten des unbeschrankten Bahnübergangs sollen eingeschaltet gewesen sein. Warum der Fahrer die AKN beim Abbiegen trotzdem übersah, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. (mp)