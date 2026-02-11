Krankentransport weicht Fahrzeug aus und prallt gegen Baum – Patient tot

Am Mittwoch ist der Fahrer eines Krankentransporters bei einem Unfall mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Patient auf dem Beifahrersitz starb später im Krankenhaus.

Bei einem Unfall eines Krankentransports ist der Patient in dem Fahrzeug getötet worden. Der 90-Jährige erlag am Morgen im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall hatte sich demnach am Dienstagnachmittag auf einer Landstraße nahe Demen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ereignet.

Unfall: Krankentransport weicht Fahrzeug aus

Der Fahrer des privaten Krankenfahrdienstes war nach eigenen Angaben laut Polizei einem entgegenkommenden Transporter ausgewichen. Dabei prallte das Fahrzeug unter anderem gegen einen Baum, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und landete schließlich im Straßengraben.

Das könnte Sie auch interessieren: Person mit Waffe? Großeinsatz an Hamburger Schule: Festnahme durch Spezialkräfte

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wie es hieß. Der Patient wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (dpa)