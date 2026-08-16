Kollision mit Wohnmobil: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Nach dem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil musste ein Motorradfahrer per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Alle weiteren Unfallbeteiligten erlitten ebenfalls Verletzungen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Heber (Landkreis Heidekreis) ist ein 65 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Seine 62 Jahre alte Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Auch die Fahrerin eines beteiligten Wohnmobils wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 44 Jahre alte Wohnmobilfahrerin kurz hinter der Einmündung an einer Bushaltestelle wenden. Der nachfolgende Motorradfahrer wollte das abbremsende Wohnmobil gleichzeitig überholen. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Motorradfahrer in Lebensgefahr: Rettungshubschrauber im Einsatz

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Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine Mitfahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße bis etwa 11.00 Uhr vollständig gesperrt werden. Zeitweise kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (dpa)