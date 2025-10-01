Kneipenbrand bei Hamburg: Zehn Anwohner gerettet

Beim Brand einer Kneipe nahe dem Bahnhof Elmshorn sind am frühen Mittwochmorgen zehn Menschen aus den darüber liegenden Wohnungen in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde das Feuer gegen 4.25 Uhr gemeldet und beschränkte sich nach ersten Erkenntnissen auf die Gaststätte selbst. Die Flammen konnten gelöscht werden, derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Die Bewohner seien zunächst zur Betreuung in der Feuerwache untergebracht worden.

Ob die Wohnungen weiter bewohnbar sind, soll nach Abschluss des Einsatzes geprüft werden. Zur Brandursache und zum Zustand der Kneipe liegen noch keine Angaben vor. (dpa/mp)