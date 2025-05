Klein, aber fein: Deutschlands beliebtester Flughafen liegt im Norden

Wie lange dauert das Check-in? Wie problemlos verläuft die Sicherheitskontrolle? Noch bevor eine Reise überhaupt richtig losgeht, kann die Erfahrung am Flughafen die Reiselaune dämpfen. Ein aktuelles Ranking zeigt, welche deutschen Flughäfen unter Passagieren besonders beliebt sind. Der erste Platz geht dabei an einen Flughafen im Norden – Hamburg ist es aber nicht.

Der Flughafen Lübeck-Blankensee ist Deutschlands beliebtester Flughafen – laut Google-Rezensionen. Mehr als 300.000 solcher Rezensionen will das Fluggastrechtportal „AirHelp“ ausgewertet haben, um ein aktuelles Ranking mit Deutschlands beliebtesten Flughäfen zu erstellen. Das berichtet das „Abendblatt“.

Flughafen in Lübeck am beliebtesten

Durchschnittlich 4,4 Sterne erhielt der Lübecker Flughafen demnach auf Google und setzte sich damit an die Spitze des Rankings ab. „Preiswerter Parkplatz fußläufig zu erreichen. Nettes Personal in allen Bereichen. Top sanitäre Einrichtungen. Kleines Bistro mit annehmbaren Preisen. Schnelle Abfertigung“, beschreibt ein Fluggast etwa seine Erfahrung mit dem Flughafen in Lübeck und lässt vermuten, was den Airport so beliebt macht.

Mit durchschnittlich 4,3 Sternen teilen sich die Flughäfen Münster-Osnabrück, Kassel-Calden und Rostock-Laage den zweiten Platz im Ranking. Auch Bronze geht an eher kleine deutsche Flughäfen: Nürnberg, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken und Friedrichshafen (jeweils 4,2 Sterne). Weiter geht es mit Leipzig/Halle und Erfurt-Weimar (jeweils 4,1 Sterne). Erst nach all diesen Städten taucht mit München der erste große deutsche Flughafen im Ranking auf: Mit durchschnittlich 4 Sternen teilt er sich den fünften Platz mit Bremen und Dresden.

Hamburger Flughafen erhält 3,7 Sterne

Hamburg folgt mit 3,7 Sternen auf Frankfurt und Stuttgart, die jeweils 3,9 Sterne erhielten. Damit teilt sich der Hamburger Flughafen eine Wertung mit Karlsruhe/Baden-Baden. Ein Blick auf die Google Rezensionen für den Flughafen in Fuhlsbüttel verrät gemischte Gefühle von Fluggästen: Während einige Passagiere die lange Wartezeit bei der Gepäckausgabe bemängeln, loben andere, wie schnell das Gepäck nach der Landung auf dem Band war. Auch hinsichtlich der Dauer der Sicherheitskontrolle gehen die Meinungen auseinander.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieses Seebad im Norden hat eine Strandpromenade der Rekorde

Mit Platz sechs landete Hamburg aber noch vor den Flughäfen Weeze, Hannover und Düsseldorf (jeweils 3,6 Sterne). Danach folgen Dortmund, Köln/Bonn und Memmingen mit jeweils 3,5 Sternen. Vor dem letzten Platz bewahrt ist der Flughafen Berlin-Brandenburg mit 3,2 Sternen. Das Schlusslicht bildet dann allerdings Frankfurt-Hahn mit 2,8 Sternen. (mwi)