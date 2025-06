Kindern droht Hitzekollaps: Bei 30 Grad im Auto gefangen

Schatten gesucht, in der Hitze gefangen: Fast eine halbe Stunde lang waren drei Kinder am Samstagvormittag in einem Auto auf einem Erdbeerfeld in Visselhövede in Niedersachsen eingeschlossen – bei Temperaturen über 30 Grad. Die Feuerwehr rettete sie vor dem Hitzekollaps.

Die drei Kinder im Alter von 8, 10 und 12 Jahren hatten am Samstagvormittag mit ihrer Familie Erdbeeren gepflückt. Um der Sonne zu entfliehen, suchten die Kinder im Auto Abkühlung und schlossen die Türen des schwarzen BMW. Als sie sich aber weder von innen noch von außen öffnen ließen, alarmierten die Eltern gegen 12.00 Uhr die Feuerwehr. Den Kindern drohte ein Hitzekollaps.

Schon 25 Minuten waren die Kinder in der Hitze des Autos gefangen, als die Feuerwehr eintraf. Mit Decken und einem Falt-Pavillon spendeten sie Schatten und kühlten das Auto von außen mit Löschwasser. Warum sich der BMW nicht öffnen ließ, ist noch immer unklar.

Die Einsatzkräfte mussten schließlich ein Fenster einschlagen, um die Kinder zu befreien. Rettungsdienst und Notarzt untersuchten sie und übergaben die Kinder dann an ihre Eltern. (mp)