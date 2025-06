„Emil und die Detektive“ im echten Leben: Kinder verfolgen Räuber

Der Fall erinnert ein wenig an den Kinderbuch-Klassiker „Emil und die Detektive“: Ein räuberischer Diebstahl in Bremerhaven ist dank des couragierten Einsatzes mehrerer Kinder rasch aufgeklärt worden. Am Freitagabend verfolgten sie einen mutmaßlichen Ladendieb bis zu seiner Wohnung und riefen die Polizei.

Nach Angaben der Polizei soll zuvor ein 43-jähriger Mann versucht haben, Tabakwaren im Wert von etwa 120 Euro in einem Supermarkt zu stehlen. Die Beamten erfuhren von den Beschäftigten, dass der Mann den Tabak offenbar in einem Kinderwagen unter einer Decke versteckt und ein Kleinkind darauf gesetzt hatte. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Diebstahlsicherung des Supermarktes aus.

Wie bei „Emil und die Detektive“ – Kinder überführen Täter

In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen und dem Sicherheitspersonal. Der Mann habe sich „handfest und lautstark“ geweigert, die Ware herauszugeben. Um das Kind nicht zu gefährden, ließen die Sicherheitskräfte ihn schließlich samt Kinderwagen flüchten.

Kurz darauf schalteten sich die Kinder ein: Sie hatten die Szene beobachtet und nahmen die Verfolgung auf. Dabei hielten sie telefonisch Kontakt mit der Polizei und führten die Einsatzkräfte zu einem Haus in der Auguststraße, in das der Mann geflüchtet war.

Dort trafen die Polizisten auf den Tatverdächtigen, der der Beschreibung der Kinder entsprach. Er äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. (apa)