Junge (4) von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Für einen kleinen Jungen hat ein Unfall in Stralsund schwere Folgen. Das Kind wird in eine Klinik geflogen, dort liegt der Vierjährige nun in Lebensgefahr.

Das vierjährige Kind lief nach ersten Erkenntnissen am Montagmorgen gegen 9 Uhr vermutlich unvermittelt auf die Friedrich-Wolf-Straße, wie die Polizei mitteilte.

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Dort sei er vom Auto einer 22 Jahre alten Fahrerin erfasst worden. Das Kind wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (dpa/mp)