Im Norden: 13-Jähriger niedergestochen – zwei Verdächtige gefasst

Schockierende Tat in Flensburg: Ein 13-Jähriger wird bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen lebensgefährlich verletzt. Zwei Verdächtige sind gefasst.

Die Tat ereignete sich am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr im Bereich Landsknechtstraße/Ecke Ritterstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge von mindestens zwei Männern angegriffen und erlitt dabei mehrere Stichverletzungen.

Der 13-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst, mindestens einer von ihnen mit einem Fahrzeug.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei einen 43-Jährigen sowie einen 17-jährigen Rumänen fest. Beide sollen ebenfalls verletzt gewesen sein und wurden medizinisch versorgt.

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Die Mordkommission hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Aber: Die Beteiligten kannten sich wohl und es habe eine Vorgeschichte gegeben, sagte ein Polizeisprecher. (dpa/rei)