Zwei Männer niedergestochen: Wer hat etwas gesehen?

An zwei verschiedenen Orten in Kiel wurde am Mittwochabend jeweils ein Mann niedergestochen. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 41-jährigen Kiosk-Betreiber und einen 28-Jährigen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zuerst fanden Einsatzkräfte der Polizei gegen 22.45 Uhr am Vinetaplatz den 41-jährigen Kiosk-Betreiber mit einer Stichverletzung vor. Er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Noch während die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, erschien in einem Kieler Krankenhaus ein weiterer Verletzter. Der 28-Jährige teilte den Einsatzkräften mit, in der Kaiserstraße zuvor eine Stichverletzung erlitten zu haben. Eine männliche Person sei im Anschluss geflüchtet. In beiden Fällen verliefen die sofort eingeleiteten Fahndungen negativ.

Kieler Polizei sucht nach Zeugen

Ob diese beiden Taten in Verbindung stehen und welche Hintergründe die Taten haben, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Bezirkskriminalinspektion Kiel hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: In Hamburg: Einbrecher nimmt Frau in seine Gewalt und raubt sie aus

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/. Hinweise können auch anonym geschehen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0431) 160 3333 bei der Polizei zu melden. (mp)